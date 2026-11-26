Российские налоговые резиденты, которые не сообщили ФНС об открытых зарубежных счетах, не должны думать, что налоговая о них не узнает. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров.

По его словам, подобная мысль — близорукий подход. Глава ФНС также затронул вопрос о налоговых обязанностях российских резидентов, которые продают или сдают недвижимость за границей.

«Мы не знаем, что завтра произойдет, и исходить из логики, что моя хата с краю в Эмиратах, не очень правильный подход», — резюмировал Егоров.

Ранее налоговый юрист и консультант Константин Чупырь объяснил, какие регулярные переводы не будут считать доходами. С 2027 году ЦБ будет направлять в налоговую и Росфинмониторинг сведения о систематических переводах физлиц друг другу, которые могут укрывать доходы.