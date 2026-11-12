Россиянам рассказали, что ФНС пересчитает ошибочно начисленный налог после заявления

Россиянам объяснили, как исправить ошибку в начислении налога и оформить перерасчет. Об этом рассказала эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко, пишет KP.RU .

Ошибочные начисления встречаются нечасто, но столкнуться с ними возможно, отметила эксперт. Данные в ФНС поступают из регистрирующих органов (Росреестра, ГИБДД), от работодателей, банков и иных источников, и сбой на этом пути может привести к ошибке.

Перед обращением за перерасчетом нужно понять, где именно закралась ошибка, советует Дайнеко. Стоит сверить имущество, ставку и льготы, период владения и доход по вкладам, а внимательно изученное налоговое уведомление покажет детализацию по каждому объекту и виду налога.

Речь идет о транспортном, земельном налоге, налоге на имущество или НДФЛ. Форма заявления (КНД 1150139) доступна для скачивания на сайте ФНС. Подать его можно через личный кабинет на сайте службы, при личном обращении в ИФНС, через МФЦ или заказным письмом Почтой России.

На проверку заявления у налоговой есть до 30 дней, при наличии оснований срок могут продлить еще на 30 дней. По итогам рассмотрения ФНС либо пересчитает налог и сформирует новое уведомление, либо откажет. Отказ можно обжаловать в вышестоящем налоговом органе, а затем в суде.