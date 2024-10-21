Эксперт по технике Букштейн опроверг информацию о буме популярности в России кнопочных телефонгов

В России действительно есть пользователи кнопочных телефонов, однако, по мнению шеф-редактора портала «Мобильные коммуникации» Леонтия Букштейна, ожидать роста популярности таких устройств не следует. Об этом он рассказал «Абзацу» .

Он также подчеркнул, что в будущем дизайн современных смартфонов может эволюционировать с добавлением механических клавиш.

По словам Букштейна, кнопочные телефоны в стране существуют, но в основном представлены в виде простых моделей, схожих с «бабушкофонами», которые выполняют лишь базовые функции — совершают звонки и принимают их.

Хотя принято считать, что прогресс не знает заднего хода, в действительности люди пришли к современным гаджетам через долгий процесс разработок. Смартфоны имеют свои недостатки, особенно для тех, кто привык к более простым телефонам. Существует категория потребителей, которые ищут что-то старое и знакомое. Как считает Букштейн, избыток инновационных технологий может привести к появлению упрощенных моделей смартфонов в будущем.