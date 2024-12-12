Жители Грозного сообщили о взрыве в городе
Shot сообщил о взрыве в Грозном
Жители Грозного сообщили о взрыве в городе. Об этом написал Telegram-канал Shot.
Предварительно, речь может идти о работе ПВО. По данным очевидцев, на которые ссылается Shot, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник.
Жители Грозного утверждают, что его обломки нашли на земле. Первые взрывы они услышали примерно в 0:55. Официально власти такую информацию не подтверждали.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале также сообщил, что в Грозном «был прилет» беспилотника. На месте инцидента, по его данным, работают пожарные расчеты.
Ранее система ПВО сработала в Севастополе. Над городом сбили четыре дрона.