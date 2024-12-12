«Вопрос нескольких дней». Гагин заявил о скором взятии Курахова

Российские военные уже очень скоро полностью освободят город Курахово в ДНР. Это вопрос нескольких дней, об этом заявил РИА «Новости» военный эксперт Ян Гагин.

«Я не могу сейчас какие-то прогнозы давать о том, когда мы возьмем полностью населенный пункт. Но, я думаю, что, возможно, это вопрос нескольких дней», — сказал специалист.

Гагин также отметил, что пока не может с абсолютной уверенностью дать прогноз, потому что на данный момент противник еще может перегруппироваться, усилить группировку или подтянуть резервы.

Ранее командование ВСУ попыталось вывести оставшиеся силы из Курахова в ДНР. Эти попытки уже приобрели массовый характер.