Стало известно, сколько зарабатывают IT-специалисты в России

Специалисты в IT-отрасли в России в среднем зарабатывают 185 тысяч рублей. Об этом на совещании президенту России Владимиру Путину сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова привело агентство «Интерфакс» .

По словам Шадаева, рост IT-отрасли в стране опережает рост остальных отраслей.

«И, естественно, это сказывается на дефиците кадров. И она [IT-отрасль] продолжает расти. За первые полгода этого года у нас прирост 63% по отношению к прошлому году», — пояснил глава Минцифры.

Также о дефиците кадров говорит и существенный разрыв между средней зарплатой в экономике и средней зарплатой в IT-отрасли, добавил он.

По словам министра, до 2030 года планируется привлечь в отрасль дополнительно 700 тысяч разработчиков, сфокусировавшись на современных решениях — искусственном интеллекте и робототехнике.