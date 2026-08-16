Названо условие возвращения западного бизнеса в Россию

Возвращение западного бизнеса в Россию необходимо рассматривать с точки зрения передачи нужных стране технологий и прагматичного партнерства. Об этом ТАСС заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, конкуренция нужна, она делает лучше как компании, так и саму страну.

«Президент не просто говорит, что будут другие условия. Не хотим мы больше заниматься отверточной сборкой части деталей. Поняли, прошли это. Появилась альтернатива на Востоке», — отметил Кобяков.

Советник главы государства добавил, что необходимо нанимать востребованных иностранных специалистов и вместе создавать капиталоемкую переработку.

«Вместе заниматься фундаментальной наукой, в том числе в корпоративном сегменте на равных, всегда готовы. Только прагматичное партнерство», — заключил он.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров отмечал, что желающие возобновить деятельность в России западные компании столкнутся с внесением значительных залоговых платежей.