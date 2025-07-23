Эксперт Шакиров спрогнозировал закрытие каждого десятого ТЦ в ближайшие три года

Ситуация с пустующими зонами торговых центров сейчас стабильна. Уровень незанятых площадей — всего 8,5%. Однако все поменяется в ближайшие три года, заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с ИА НСН .

Российские бренды эффективно заменяют ушедшие иностранные компании. Тем не менее, эксперт подчеркнул неизбежность закрытия примерно 10% наименее эффективных торговых объектов в следующие три года.

Их места займут новые форматы недвижимости, включая жилую застройку и многофункциональные пространства. Успех сохранится лишь у грамотно управляемых центров, адаптировавшихся к влиянию онлайн-торговли и ставших местом развлечений.