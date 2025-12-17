«Умные» туалеты заработали в китайских ТЦ

«Умные» туалеты будут бороться с курильщиками в ТЦ Китая

В китайских торговых центрах появились «умные» туалеты. Если человек решил покурить в таком помещении, то оно становится прозрачным из-за сигаретного дыма, сообщило Zhongguo 24.

Такими необычными мерами китайские власти продолжают борьбу с курением в общественных уборных. В качестве эксперимента «умные» туалеты запустили в магазинах города Шэньчжэнь.

Курильщики часто предпочитают прятаться в закрытых кабинках, что отражалось на комфорте других посетителей. Теперь мужские и женские уборные оснастили специальным стеклом. При обычном режиме она остается матовым, но при появлении дыма с помощью датчиков активизируется прозрачное.

Жители Шэньчжэня положительно оценили систему контроля и предложили распространить такую практику по всей стране.

С 2015 года в Китае действует национальная программа модернизации общественных туалетов. Благодаря этому в Пекине и Шанхае установили «умные» туалеты с подогреваемыми сиденьями и автоматическими сменами гигиенического покрытия.

