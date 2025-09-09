Ветврач Шеляков предположил, что деменция у кошек существует

Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал URA.RU о признаках деменции у кошек и подчеркнул, что симптомы этого заболевания могут пересекаться с проявлениями других распространенных болезней.

Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что кошки страдают деменцией так же, как и люди, пишет Daily Mail. Руководитель исследования доктор Роберт Макгичан заявил: «Наши результаты подчеркивают поразительное сходство между кошачьей деменцией и болезнью Альцгеймера у людей».

Ветеринар Михаил Шеляков отметил, что в международной классификации болезней животных деменции как таковой пока нет. При этом он предположил, что деменция у кошек все же существует. По его словам, это нейродегенеративное заболевание, при котором нарушается работа головного мозга. В ветеринарии это состояние чаще обозначают как синдром когнитивной дисфункции.

Михаил Шеляков рекомендует не ставить самостоятельно диагнозы животному, а обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Прежде всего стоит проверить эндокринную систему и исключить другие возможные заболевания.