Чудотворную Казанскую икону Божией Матери передадут в храм Христа Спасителя | 360°

Общество 05 мая 2024, 17:40 Чудотворную Казанскую икону Божией Матери передадут в храм Христа Спасителя Патриарх Кирилл: Казанскую икону передадут в храм Христа Спасителя РИА «Новости»

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Чудотворную Казанскую икону Божией Матери, хранившуюся в соборе на Красной площади, передадут в храм Христа Спасителя. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня я бы хотел этот святой образ, который стал как бы моим келейным образом, передать в храм Христа Спасителя», — сказал глава РПЦ.

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Он добавил, что икону также доставят в регионы для поклонения. Как уточнил патриарх, Казанская икона находилась еще в ополчении Минина и Пожарского и хранилась в Казанском соборе.

Ранее патриарх Московский и всея Руси провел ночную пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Он помолился о защите «священных пределов» страны. Глава РПЦ поздравил верующих с праздником Воскресения Христова, напомнив, что восстание Господа из гроба свидетельствует о грядущем всеобщем воскресении.

Пасха — самый радостный и светлый христианский праздник, который начинается после Великого поста. В этот день принято поздравлять друг друга, ходить в храм и посвящать время домашним молитвам.