Молитвы на Пасху и перед Пасхой: как и когда молиться, тексты, правила | 360°

Общество 01 мая 2024, 19:11 Не только за близких. Как правильно молиться на Пасху и перед ней Порядок молитв для христиан на Пасху изменится Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / Global Look Press

Читать 360 в

Пасха — главное событие года для православных христиан. Верующие, которые регулярно молятся и ходят в церковь, скорее всего, знают, когда какие молитвы нужно произносить. Для тех, кто не разбирается в этом так хорошо, но хочет приобщиться, — материал 360.ru.

Молитвы перед Пасхой

Известно, что в Пасху (полное церковное название — Светлое Христово Воскресение) принято поздравлять друг друга, ходить в храм и посвящать время домашним молитвам. Однако не все знают, что специальные молитвы существуют и для каждого дня Страстной недели, которая предшествует празднику.

Реклама

Например, для Великой среды молитва звучит так: «Леность свою осознаю, радуюсь каждому дню, прожитому во кресте. Велико мое покаяние. Даруй, Господи, страдания за нас принявший, спаси нас. Милость Твоя да распространится над челом каждого, войдет в души, смирит смятение и крик диавольский. Озарит светом небесным путь во тьме, да проведет нас путем безгреховным. Аминь».

В этот день верующие вспоминают покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа и так приготовившая его к погребению, и решение Иуды предать Христа.

Молитва в Великий четверг (Чистый четверг)

В этот день принято вспоминать о Тайной вечере, когда Господь установил таинство Евхаристии и омыл ноги ученикам, а также о молении в Гефсиманском саду.

«Слава Тебе, Господи! Помяни меня, грешного, в Царстве Твоем. Не позволь проискам нечистого поведать тайны и секреты Твои, запри на замок уста мои дерзновенные. Дай насладиться светом, с Небес исходящим, проникнуться мудростью в веках и научить сыновей и дочерей своих жить в праведности и безгреховности. Аминь».

Молитва в Великую пятницу

Великая, или Страстная пятница — день скорби, когда вершили суд над Иисусом Христом.

«Молитвой праведною да смирением христианским молю Тебя, Господи. Благослови меня на дела безгрешные, дай сил бороться с проявлениями негативными, не винить обидчиков своих и ставить их наказание на Волю Твою. Праведными молитвами воскрешаю Тебя ежедневно, молю за весь род людской, даруй нам всепрощение. Аминь».

РИА «Новости»

Молитва в Великую субботу

День перед Пасхой считается днем тишины, когда не стоит даже заниматься домашними делами. Богослужения в этот день посвящают погребению Христа и сошествию его души в ад, откуда он вызволяет души праведников.

«Слава Господу нашему за Крест, за смерть Христа, за Воскресение Святое. Нет больше преград душе праведной, ибо смерть — лишь сон и упокоение. Помолимся же за души наши, за мир на Земле грешной, против козней дьявольских. Да не оставит нас Господь в наших метаниях, укажет дланью путь чрез темноту да к свету Божьему. Благослови нас, Господи. Аминь».

Как правильно молиться в последние дни Великого поста

Преподобный Серафим советовал молиться дома трижды в день, осеняя себя крестным знаменем (складывая пальцы щепоткой и касаться лба, живота, правого и левого плеча) и затем совершая поклон — земной или поясной. Вначале следует три раза читать «Отче наш», после, также трижды, — «Богородице Дево, радуйся» и один раз — символ веры «Верую…», а завершать покаянной молитвой Ефрема Сирина (правда, в последний раз на Страстной неделе она читается утром среду). После обеда стоит обращаться к Богоматери.

Поминать умерших в храмах гласно не принято ни в Страстную, ни в Пасхальную неделю. В эти дни также не устраивают поминки. Если кто-то умирает, проводится особое отпевание, с пасхальными песнопениями. Для поминания дома ограничений нет.

Freepik

Как молиться в Пасху

Порядок чтения молитв в Пасху не такой, как в другие дни, и привычные молитвы заменяются другими. Подробнее об этом можно прочитать в молитвослове. В Пасху принято молиться не только за любимых и близких, но даже за недоброжелателей, причем искренне. Допускается обращение к Богу и «своими словами», без всяких молитв. Кроме того, необходимые тексты во многих храмах можно найти возле икон. Например, у иконы Николая Чудотворца достаточно произнести: «Святителю отче Нико́лае, моли Бога о нас».

Стоит учитывать, что заупокойные молитвы в Пасху не произносятся — это воскресенье считается днем торжества жизни над смертью.

На случай, если все же хочется соблюсти церковные правила, необходимо иметь в виду: все молитвословия на Пасху (и, кстати, в течение 40 дней после, до праздника Вознесения) начинаются с Тропаря Пасхи.

Тропарь Пасхи

Тропарь — что-то вроде короткого, часто из одной строфы, гимна. Самый известный Тропарь Пасхи — «Христос воскресе из мертвых». Он звучит так: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Читается трижды.

Еще один также читается три раза: «Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся святому Христову воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши».

Тропарь Пасхи «Христос Воскресе из мертвых» читается до самого Вознесения перед едой вместо «Отче наш».

Часы Пасхи и Задостойник Пасхи

Вместо утренних и вечерних молитв на Пасху и в течение следующих дней, до утра субботы, читаются Часы Пасхи. Задостойник Пасхи читается вместо молитвы «Достойно есть». Текст таков: «Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся! Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего». Молитва произносится после еды вместо «Благодарим Тя».

Кроме того, в эти дни читается Пасхальный канон.

Если хочется соблюсти все каноны, стоит проконсультироваться с представителями церкви. А можно все-таки произносить те слова молитвы, которые подсказывает сердце, главное — делать это с чувством.