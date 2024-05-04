Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой | 360°

Общество 04 мая 2024, 09:51 Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником Воскресения Христова Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с грядущим праздником Воскресения Христова. Послание главы РПЦ распространила его пресс-служба.

«Христос Воскресе! В этих двух жизнеутверждающих словах содержится столько силы, что от них лица людей сияют духовной радостью и буквально преображается окружающая нас действительность», — сказал патриарх.

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Как заявил глава РПЦ, Воскресение Спасителя — не просто историческое событие, о котором рассказано в священных писаниях, а краеугольный камень веры. Восстание Господа из гроба свидетельствует о грядущем всеобщем воскресении, отметил Патриарх Кирилл.

Пасха — самый радостный и светлый христианский праздник, который начинается после Великого поста. По традиции на Пасху готовят три основных блюда-символа: кулич, творожную пасху и крашеные вареные яйца. Верующие считают кулич символом воскрешения и новой жизни.

В Светлое Христово Воскресение принято поздравлять друг друга, ходить в храм и посвящать время домашним молитвам. Ранее 360.ru подготовил для читателей памятку о том, как правильно молиться на Пасху и перед ней.