Синоптик Ильин пообещал снегопады и морозы до −10 градусов в начале октября

В первые дни октября регионы к западу от Урала накроют снегопады и ночные морозы до 10 градусов ниже нуля. Об этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил сайту «Ридус» .

По словам метеоролога, зимняя погода придет в Предуралье, Прикамье, Башкирию и Среднее Поволжье. Температура опустится до −1…−6 градусов, а с 4 по 6 октября ночные морозы усилятся до −5…−10 градусов.

Ухудшение погоды вызовет циклон на северо-западе Казахстана. Со 2 по 6 октября в Прикамье и части Среднего Поволжья ожидаются снегопады с порывистым ветром со скоростью 12–17 метров в секунду.

Похолодание окажется кратковременным. Ильин отметил, что уже 7–8 октября начнется потепление, после чего ночная температура в европейской части России вновь станет положительной, а выпавший снег сойдет.