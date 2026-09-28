Любовь прошла — платежи остались. Как делить рассрочку после развода?
Покупка квартиры, мебели или бытовой техники в рассрочку позволяет получить имущество сразу, а рассчитаться за него позднее. Но если супруги разводятся до окончания выплат, возникает сразу несколько вопросов: кому останется приобретенное имущество, кто должен вносить оставшиеся платежи и имеет ли значение, на кого оформлен договор. Какие правила действуют при разделе таких покупок и чем рассрочка отличается от кредита — разбирался 360.ru.
Можно ли делить рассрочку пополам?
Для начала важно отличать собственно рассрочку от кредита. По статье 489 Гражданского кодекса, договор о продаже товара в кредит может предусматривать его оплату в рассрочку. Он должен содержать цену товара, порядок, сроки и размеры платежей.
При разводе значение имеет не только сам договор, но и режим имущества супругов. По статье 38 Семейного кодекса, общее имущество можно разделить как во время брака, так и после его расторжения. Супруги вправе договориться самостоятельно, а при возникновении спора имущество и доли определяет суд.
По общему правилу доли супругов признаются равными, если иной порядок не установлен договором между ними. Общие долги при этом распределяются пропорционально присужденным долям, следует из статьи 39 Семейного кодекса.
На это же обращает внимание Верховный суд. В постановлении пленума ВС № 15 от 5 ноября 1998 года указано, что разделу подлежит нажитое в браке движимое и недвижимое имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено. При разделе учитывают также общие долги и права требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.
Однако это не означает, что сам договор рассрочки можно механически поделить на две равные части.
Кандидат юридических наук, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Марина Пронина объяснила 360.ru, что прежде всего необходимо определить судьбу самой приобретенной вещи.
«Саму по себе рассрочку разделить нельзя. Однако следует исходить из того, у кого вещь останется. Выплаты, которые совершены в браке, останутся общими, а далее платежи будет осуществлять тот, у кого вещь останется», — рассказала юрист.
При этом, по ее словам, договорные обязательства перед продавцом сохраняются и после прекращения брака.
Кому достанутся холодильник и телевизор
С бытовыми покупками ситуация, на первый взгляд, проще. Если супруги приобрели в рассрочку телевизор, холодильник, мебель или другую технику, при разводе необходимо определить, кому достанется сама вещь.
Пронина привела пример: договор купли-продажи бытовой техники оформлен на одного супруга, однако после раздела вещь остается у другого. Дальнейшие расходы по такой рассрочке следует возложить на фактического владельца.
При этом раздел имущества между бывшими супругами и изменение первоначального договора с продавцом — необязательно одно и то же. Если для исполнения достигнутой супругами договоренности требуется заменить сторону договора, необходимо учитывать права продавца.
Пронина отметила, что договорные обязательства необходимо исполнять независимо от того, продолжается брак или уже расторгнут.
Квартира в рассрочку стала массовым явлением
Гораздо существеннее цена вопроса при покупке недвижимости. Причем рассрочки от застройщиков уже нельзя назвать редким способом приобретения жилья.
По данным Банка России, во втором квартале 2026 года объем не полностью оплаченных договоров участия в долевом строительстве, сформировавшийся преимущественно из-за рассрочек, составлял около 1,5 триллиона рублей. Показатель не снижается с середины 2025 года.
При разделе такой недвижимости принципиальное значение может иметь момент ее приобретения.
В феврале 2026 года Верховный суд напомнил об общем правиле: имущество, приобретенное в период брака по возмездной сделке, считается совместно нажитым. Если один из бывших супругов утверждает, что квартира является его личным имуществом, именно он должен доказать соответствующие обстоятельства. В рассмотренном ВС деле спор возник вокруг квартиры, договор долевого участия на которую заключили в период брака.
Что будет с квартирой, за которую начали выплачивать до свадьбы
Иначе может складываться ситуация, когда договор на недвижимость заключили еще до регистрации брака, а рассчитаться за нее успели во время семейной жизни.
Такой спор дошел до Верховного суда. Мужчина приобрел квартиру в рассрочку до свадьбы и обязался выплатить ее в течение пяти лет. Спустя полгода пара зарегистрировала брак, а еще через месяц право собственности на жилье внесли в ЕГРН.
После развода бывшая жена потребовала признать недвижимость совместно нажитой. Она ссылалась, в частности, на то, что право собственности зарегистрировали уже во время брака.
Суды разошлись во мнениях. Районный суд отказался считать квартиру общей, однако апелляция признала ее совместной собственностью и разделила поровну. Эту позицию поддержала кассация.
Верховный суд отменил решения апелляционной и кассационной инстанций. ВС указал на значение момента заключения договора и фактической оплаты жилья. Сама по себе регистрация права собственности в период брака не является решающим обстоятельством для определения режима имущества.
В итоге квартира осталась за бывшим мужем. Частичное погашение во время брака его личного долга, возникшего до свадьбы, само по себе не сделало недвижимость совместной собственностью.
Можно ли переписать оставшиеся платежи на бывшего супруга
Отдельная проблема возникает, когда после развода бывшие супруги хотят не только поделить имущество, но и изменить порядок дальнейших расчетов.
По словам Прониной, если для этого необходимо изменить сторону договора с застройщиком, потребуется его согласие.
Получить согласие у застройщика о перераспределении платежей можно в случае изменения сторон по договору. Сделать это достаточно сложно. Лучше договориться самостоятельно об оплате и порядке раздела имущества.
Марина Пронина
При этом эксперт подчеркнула принципиальное отличие рассрочки от банковского кредита: в первом случае отношения возникают непосредственно с продавцом, во втором появляется кредитная организация. Однако и в том, и в другом случае развод сам по себе не прекращает заключенный договор и обязанность его исполнять.
Поэтому универсального правила «после развода каждый платит половину» нет. Судьба имущества и оставшихся платежей зависит от того, когда и на каких условиях заключили договор, кому достается приобретенная вещь, использовались ли общие средства супругов и требуется ли для нового порядка расчетов изменение договора с продавцом.