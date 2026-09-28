Покупка квартиры, мебели или бытовой техники в рассрочку позволяет получить имущество сразу, а рассчитаться за него позднее. Но если супруги разводятся до окончания выплат, возникает сразу несколько вопросов: кому останется приобретенное имущество, кто должен вносить оставшиеся платежи и имеет ли значение, на кого оформлен договор. Какие правила действуют при разделе таких покупок и чем рассрочка отличается от кредита — разбирался 360.ru.

Можно ли делить рассрочку пополам?

Для начала важно отличать собственно рассрочку от кредита. По статье 489 Гражданского кодекса, договор о продаже товара в кредит может предусматривать его оплату в рассрочку. Он должен содержать цену товара, порядок, сроки и размеры платежей.

При разводе значение имеет не только сам договор, но и режим имущества супругов. По статье 38 Семейного кодекса, общее имущество можно разделить как во время брака, так и после его расторжения. Супруги вправе договориться самостоятельно, а при возникновении спора имущество и доли определяет суд.

По общему правилу доли супругов признаются равными, если иной порядок не установлен договором между ними. Общие долги при этом распределяются пропорционально присужденным долям, следует из статьи 39 Семейного кодекса.

На это же обращает внимание Верховный суд. В постановлении пленума ВС № 15 от 5 ноября 1998 года указано, что разделу подлежит нажитое в браке движимое и недвижимое имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено. При разделе учитывают также общие долги и права требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.

Однако это не означает, что сам договор рассрочки можно механически поделить на две равные части.

Кандидат юридических наук, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Марина Пронина объяснила 360.ru, что прежде всего необходимо определить судьбу самой приобретенной вещи.

«Саму по себе рассрочку разделить нельзя. Однако следует исходить из того, у кого вещь останется. Выплаты, которые совершены в браке, останутся общими, а далее платежи будет осуществлять тот, у кого вещь останется», — рассказала юрист.

При этом, по ее словам, договорные обязательства перед продавцом сохраняются и после прекращения брака.