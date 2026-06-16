Охрана семьи и рабочий инструмент. Аскольд Запашный рассказал о своем оружии

Оружие для известных людей — это способ защиты себя и родных, а для дрессировщика хищников — еще и рабочий инструмент. Об этом 360.ru рассказал народный артист России Аскольд Запашный.

Известный дрессировщик приехал в отдел Росгвардии по юго-западному округу Москвы, чтобы продлить разрешение на хранение ружья и травматического светошумового пистолета «Оса». Запашный признался, что огнестрельное оружие ни разу не использовал и рассчитывает, что так будет и в будущем.

«Ружье пришлось приобрести, когда построили загородный дом. Мы сделали такой большой комплекс, в котором дети живут. Он находится на окраине», — пояснил народный артист.

Дрессировщик добавил, что у него был неприятный опыт с его другим домом, расположенным на окраине Москвы, где на территорию пытались проникать нехорошие люди, а в самом поселке произошло несколько преступлений и даже одно убийство.

Отвечая на вопрос об «Осе», Запашный подчеркнул, что летальное оружие в работе не использует.