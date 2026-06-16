Охрана семьи и рабочий инструмент. Аскольд Запашный рассказал о своем оружии
Аскольд Запашный рассказал, зачем хранит ружье и светошумовой пистолет
Оружие для известных людей — это способ защиты себя и родных, а для дрессировщика хищников — еще и рабочий инструмент. Об этом 360.ru рассказал народный артист России Аскольд Запашный.
Известный дрессировщик приехал в отдел Росгвардии по юго-западному округу Москвы, чтобы продлить разрешение на хранение ружья и травматического светошумового пистолета «Оса». Запашный признался, что огнестрельное оружие ни разу не использовал и рассчитывает, что так будет и в будущем.
«Ружье пришлось приобрести, когда построили загородный дом. Мы сделали такой большой комплекс, в котором дети живут. Он находится на окраине», — пояснил народный артист.
Дрессировщик добавил, что у него был неприятный опыт с его другим домом, расположенным на окраине Москвы, где на территорию пытались проникать нехорошие люди, а в самом поселке произошло несколько преступлений и даже одно убийство.
Отвечая на вопрос об «Осе», Запашный подчеркнул, что летальное оружие в работе не использует.
Мы работаем со светошумовыми патронами, которые должны отвлечь животное в момент какой-то агрессии, которая направлена на другое животное или на человека.
Дрессировщик напомнил, что его дедушка погиб от нападения хищника, который оторвал ему руку.
Сотрудница отделения Росгвардиии приняла все документы Запашного и подчеркнула, что уведомление о готовности придет на «Госуслуги». Для его получения нужно принести старое разрешение, которое заменят на новое.
В октябре 2023 года Аскольд Запашный рассказывал, что конфликты между цирковыми хищниками происходят очень часто и задачей дрессировщиков является купирование драк всеми возможными способами.
Он подчеркнул, что зверей могут облить водой, чтобы успокоить, могут стрелять светошумовыми патронами и даже бросать реквизит. Запашный добавил, что «хищник — это 200 килограммов ярости», и, когда он сталкивается с противником, нужно идти на любые шаги, чтобы звери не поубивали друг друга.