09 июля 2026 19:19 Хранитель цирковой традиции: как Эдгард Запашный развивает наследие династии Эдгард Запашный: цирк — это очень интересное искусство Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Эдгард Запашный 11 июля встретит свой 50-летний юбилей — полвека в ритме арены, среди огней прожекторов и под аплодисменты тысяч зрителей. Путь от мальчика за кулисами до генерального директора Большого Московского цирка, трюки, вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса и верность цирковой династии: 360.ru — о том, как складывалась яркая карьера артиста, для которого цирк — не просто работа, а настоящая судьба.

Биография Эдгарда Запашного Эдгард Запашный родился 11 июля 1976 года в Ялте в цирковой семье — он представитель династии Запашных в третьем поколении. Дебютировал на арене в 1988 году в Риге. В начале 1990‑х вместе с семьей несколько лет работал в Китае: там для Запашных построили летний цирк рядом с Шэньчжэнем. Вернувшись в Россию в 1996 году, продолжил гастролировать, занимался дрессурой хищников, джигитовкой, акробатикой и жонглированием. Вместе с братом Аскольдом выпускал крупные цирковые шоу: «Колизей», «Камелот», «Легенда» и другие.

Интересно В 2011-м один из его трюков попал в Книгу рекордов Гиннесса: Эдгард проехал 20 метров, стоя на паре лошадей и удерживая на плечах двух артисток. С 2012 года — генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. При этом не ушел с арены и продолжает выступать.

Также Эдгард Запашный — продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол», автор книг и ведущий телепрограммы «Легенды цирка». Народный артист России, награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Фото: РИА «Новости»

«Цирк был всегда» Юбиляр в беседе с 360.ru подчеркнул, что в его жизни не было переломного момента, когда он понял, что цирк — это его жизнь. «Потому что цирк был всегда, как мы с вами не помним, когда мы встретили родителей, — они были всегда. То же самое: цирк был всегда», — отметил Запашный. Он поделился яркими воспоминаниями из детства, коих было немало. «Яркие впечатления связаны как со счастливыми моментами, так и с трагическими», — добавил артист. Запашный вспомнил, как отец позвал его на манеж с тиграми, тогда будущий дрессировщик учился во втором классе.

Там были тигры, львы, и я понял, что это очень опасно. Они на меня смотрели как на кусок мяса: если папа не будет рядом, то меня сожрут. <…> Я осознавал, что только благодаря отцу все это и происходит.

Однажды Эдгард и его брат Аскольд, возвращаясь из гостиницы Рязанского цирка, увидели гигантскую «собаку» — в сидячем положении она достигла 1,5 метра в высоту. «Подошел поближе — а это знаменитый медведь Сергей. Сережа старенький уже, его выгуливали около Рязанского цирка без намордника, без всего. Его держала 70-летняя бабушка на поводке — жена народного артиста Ивана Рубана. Когда мы подошли с Аскольдом, она говорит: «Вы дети Вальтера?» Мы говорим: «Да». «Ну, подойдите, пообщайтесь с Сережей». И я подошел. Больше медведя до сих пор в своей жизни не видел. Медведь, который становился на задние ноги и был 2,50 метра высотой. Это гигантский медведь, а он сидел совершенно послушно», — рассказал Запашный.

Фото: РИА «Новости»

Жена Рубана предложила мальчикам сесть на медведя. «Мы по очереди с братом сели, и я как на лошади ехал на медведе. Такие моменты на всю жизнь запоминаются», — отметил артист. Запомнилась ему и история воздушной гимнастки Майи.

Не буду фамилию называть, чтобы не будоражить прошлое. Мне мама с папой говорят: «На прошлой программе она вместе со своим супругом упала с большой высоты, супруг погиб, а она сейчас в цирке восстанавливается, лечится. И вот ты видишь сильную женщину, у нее маленький ребенок на руках, нашего возраста, которая восстанавливается после травмы. Много таких эмоциональных моментов.

Братья всегда хотели работать в цирке, с самого детства, подчеркнул собеседник 360.ru. «Очень сильно любили и любим это место. <… > Переломного момента, чтобы я о чем-то жалел, не было. Потому что очень рано осознавал настоящность цирка, всю его красоту и всю его суровость одновременно. Даже накопленная усталость не является поводом для того, чтобы бросить эту великолепную профессию, уйти из этого очень интересного мира. Просто понимаешь, что здесь трудолюбие является приоритетом, здесь посвящение своей жизни является приоритетом, вот работа в партнерстве, доверие, любовь, все это здесь вместе, это все привлекает тебя в любом возрасте», — отметил Запашный.

Фото: РИА «Новости»

Как выглядит современный цирк Цирк не стоит на месте, и нельзя сказать, что он идет на поводу у публики. «Искусство тем и прекрасно, что иногда предлагает что-то новое, а публика уже выбирает: будем мы это смотреть или не будем. Это и есть новаторство, оно всегда было в искусстве. Есть консервативные люди, которые любят классический цирк и не приемлют новые формы. Есть, наоборот, те, которые говорят: „С классикой мы познакомились, чем вы нас удивлять будете?“» — рассказал дрессировщик. По его словам, работа режиссера заключается в том, чтобы оставаться в рамках разумного, не отпугнуть одних и привлечь других.

Это работа моего брата Аскольда как художественного руководителя: со своей творческой командой совершать большое общее правильное дело. Но цирк был и есть экспериментальная площадка для новаторства, и я разные формы его видел. Есть цирк с животными, без животных, есть чисто акробатический цирк, есть цирк, где есть клоуны или нету клоунов.

Артист привел в пример гей*-цирк в Голландии, есть порно-цирк в Германии. «Я уверен, что, если сделать какой-нибудь порно-цирк в нашей стране, публика все равно найдется. Определенная часть общества в любой стране имеет такой вкус. Другое дело, что часть общества может очень негативно отреагировать. И мы это понимаем, поэтому на такие эксперименты в нашей стране мы никогда не пойдем. <… > Я сейчас не обвиняю все немецкое общество. Уверен, что критика тоже есть. Но раз он существует, значит, они смогли это протащить», — поделился Запашный.

Фото: РИА «Новости»

Ответственность перед публикой Династия Запашных — это огромная ответственность перед зрителем, поэтому главное в работе — ее качество.

Династия Запашных пользуется успехом в нашей стране и в мире, придерживается только зарекомендованного и доказанного качества. То есть те представители, яркие представители нашей фамилии, это мой папа Вальтер Запашный, его брат Мстислав Запашный, мы с братом, дети Мстислава Запашного, Мстислав Запашный — младший или Ярослав Запашный, уже его внук, другие представители нашей династии, — это большие труженики, трудоголики, которые на постоянной основе находятся на пике исполнительского мастерства.

Зритель это ценит, отметил артист. «Когда наши дети начинают работать, мы понимаем, что, если мы делаем акцент, что это дети Запашного, — это должно быть либо очень высокого уровня, либо не делать на этом акцент. Потому что нельзя же с самого детства сразу быть чемпионом мира, правильно? Надо вырасти. Есть моменты, когда наши дети начинают выступать, а мы сильно об этом не кричим», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Юные представители легендарной династии выступают со всеми наряду, в одной линии. «Где-то иногда и сзади остальных, но набираются опыта, растут, а потом в один день выстреливают. Это сложная, комплексная работа, чтобы не подорвать доверие нашего зрителя, потому что сами с братом через это прошли, когда наши первые зрители смотрели на нас, а в глазах читался вопрос: отдохнула природа на детях Вальтера или нет?» — отметил артист. По его словам, самое главное — это опыт, физическая и моральная подготовка.

Фото: РИА «Новости»

Совет для тех, кто никогда не был в цирке Не побывать в цирке — это большое упущение, считает Запашный.

«Я бы очень порекомендовал сначала изучить афишу, на что именно вы собираетесь сходить, потому что стереотипно цирк подвергается проблеме, что если человек сходит на одно неудачное, некачественное цирковое представление, то он сам себе говорит: цирк это не для меня, цирк это неинтересно, несмотря на то что на следующий день можно его отвести на другой спектакль и ему он очень сильно понравится»