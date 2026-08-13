Тигра Большого московского цирка назвали в честь солиста Rammstein Линдеманна

Тигр Большого московского цирка получил имя Тилль Линдеманн — в честь солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, который однажды подержал его на руках за кулисами после шоу. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» генеральный директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный.

По традиции Запашные дают тиграм имена знаменитых артистов, которых уважают. Многих звезд они знают лично, и некоторые из них сами посещают цирковые представления.

«Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein, тоже приходил к нам в цирк, держал нашего маленького полосатого хищника, общался за кулисами, и мы назвали в честь него тигренка», — сказал он.

Линдеманн приезжал в Москву около пяти лет назад. До этого он уже несколько раз посещал Россию.

Эдгард Запашный занимается дрессурой хищников более 35 лет. Ранее он признался, что научился у тигров честности и искренности.