Россиянам рассказали, что перепланировку можно узаконить через эскиз, техзаключение или суд

Самовольной считается перепланировка, которую выполнили без необходимого решения или с отступлением от согласованного проекта. Об этом сообщил Ura.ru .

Незаконная перепланировка, затрагивающая инженерные сети или конфигурацию квартиры, создаст расхождения с данными ЕГРН и заблокирует сделки с недвижимостью. Для узаконивания без проекта можно подать эскиз (если это разрешено в регионе) и актуальный техплан. Если затронуты несущие стены или коммуникации, потребуется техническое заключение от организации с допуском СРО — фотографии и устные заверения не принимаются.

Перепланировку не согласуют, если она ослабляет конструкцию дома, ухудшает условия жизни или нарушает санитарные нормы (например, проемы в несущих стенах, санузел над жилой комнатой, перекрытие вентиляции). При отказе властей узаконить безопасные изменения можно через суд с техническим заключением, но опасный ремонт суд не легализует — собственника обяжут вернуть все в исходное состояние.