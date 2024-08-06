Боксер Двали вышел из наркоза после операции

Избитый в Крыму чемпион России и Европы по боксу Двали проснулся после операции

Избитому в Крыму чемпиону России и Европы по боксу Дмитрию Двали провели операцию. Мать молодого человека рассказала 360.ru, что он только вышел из наркоза.

«Только вышел. Его, вроде как, в палату перевели. Ничего не знаю», — сообщила мать.

Подробностей о состоянии сына у женщины пока нет. Мать еще ни с кем не общалась.

В Федерации бокса России отметили, что операция прошла планово. Сейчас спортсмен восстанавливается.

«Дмитрию важно восстановиться, поэтому просим по возможности не беспокоить его и его близких», — указали в пресс-службе.

Ранее спортсмену провели сложнейшую операцию на глазах, которая продлилась более четырех часов. Боксер получил повреждения сетчатки, хрусталика и внутренней стороны оболочки глаза.

Двали может лишиться глаза из‑за того, что заступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. На полуостров 23-летний боксер приехал, чтобы показать мастер-класс юным спортсменам. После пробежки по набережной он увидел, как толпа напала на молодого человека.

На чемпиона набросились не менее восьми человек. Ранее уголовное дело из хулиганства переквалифицировали в покушение на убийство. Суд арестовал нескольких подозреваемых. Задержание напавших сняли на видео.