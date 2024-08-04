Дело о нападении на боксера Двали переквалифицируют на покушение на убийство

Подозреваемых в избиении боксера Дмитрия Двали будут судить по статье о покушении на убийство, а не о хулиганстве. Переквалифицировать уголовное дело поручил председатель Следкома Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи в Крыму ранее возбудили уголовное дело о хулиганстве. Центральный аппарат СКР взял расследование на контроль.

С учетом обстоятельств дела и большим резонансом Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву переквалифицировать действия нападавших в покушение на убийство.

Чемпион России и Европы по боксу Двали остался без глаза после драки в Феодосии. Он заступился за подростка, которого избивала толпа мужчин. Участников нападения задержали. Спортсмен заявил о прекращении карьеры из-за тяжелых травм.