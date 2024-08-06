Суд арестовал еще трех фигурантов дела о покушении на убийство боксера Двали

Фото: РИА «Новости»

Суд арестовал еще троих участников драки в Феодосии, которых обвинили в покушении на убийство российского чемпиона по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщил СК РФ по Крыму и Севастополю в Telegram-канале.

«В отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста», — написали в публикации ведомства.

Там отметили, что всех девяти задержанных, обвиняемых в покушении, будут содержать под стражей до 29 сентября.

Двали получил травму глаза 28 июля, когда утром пошел с товарищами купаться. На набережной компания увидела толпу, избивающую подростка, и решила заступиться за несовершеннолетнего. В итоге злоумышленники напали на боксера, били его ногами и руками.

Спортсмена сначала госпитализировали в Феодосии, а потом отправили в московскую больницу. Из-за полученной травмы он может потерять глаз.

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