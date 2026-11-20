Автоэксперт Фомин: покупка омывателя у дороги может быть опасна для здоровья

Автоэксперт Дмитрий Фомин посоветовал выбирать зимнюю стеклоомывающую жидкость с учетом ночных температур и покупать ее только в стационарных торговых точках, сообщает Москва 24 .

Перед холодами эксперт Фомин рекомендовал проверить стеклоочистители и стеклоомыватели. Большинство незамерзающих жидкостей делают на изопропиловом спирте: они безопасны и разрешены к продаже, но стоят в среднем 500–600 рублей за 4–5 литров и имеют резкий запах.

Жидкости на метиловом спирте запрещены из-за опасности для здоровья. Фомин предостерег от покупок у придорожных продавцов: такая незамерзайка может быть токсичной и замерзнуть раньше, чем указано на этикетке. Эксперт советует покупать ее на заправках и в специализированных магазинах.

Если ночью температура опустится ниже минус 15 градусов, жидкость с таким пределом замерзания нужно заменить. Если это невозможно, Фомин рекомендует добавить состав, рассчитанный на минус 25–30 градусов.