Автоэксперт Байбароша: при выборе китайского седана с пробегом нужно обращать внимание на атмосферный двигатель

Автомобили марки BAIC, Geely, Omoda, Changan и Jetta — надежные представители на вторичном рынке. Их преимущество заключается в атмосферном двигателе, рассказала RG.RU глава направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.
Так, за 1,65 миллиона рублей можно купить BAIC U5 Plu с пробегом. Он оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 105 лошадиных сил, который сделан на базе двигателя Mitsubishi. Машина может иметь пятиступенчатую или вариативную коробку передач, передают слова эксперта «Известия».
Похожими преимуществами обладают модели Changan Alsvin, Geely Emgrand и Jetta VA3, добавила Байбароша.
Генпрокурор Краснов посетил Рио-де-Жанейро и встретился с иностранными коллегами
Психиатра по делу о «борском стрелке» признали виновным
Подмосковье победило на всероссийском конкурсе по поддержке театрального искусства
Производство лакокрасочных материалов запустили в Коломне
Мастер-класс по изготовлению барельефа провели для школьников в Лобне
Тигр разорвал на части фермера в Индии и навлек на себя гнев его односельчан
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте