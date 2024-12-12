Трамп раскритиковал идею об ударах ВСУ по России из дальнобойного оружия

Идея украинского лидера Владимира Зеленского об ударах по российской территории с помощью американских дальнобойных ракет только приводит к эскалации конфликта. Об этом журналу Time заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Он назвал решение об использовании зарубежных ракетных систем ATACMS глупым и раскритиковал американского президента Джо Байдена за поддержку этой идеи.

«Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит, Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента [Байдена], начать пускать ракеты по России», — объяснил Трамп.

По его мнению, ситуация на Ближнем Востоке является «более легкой проблемой», по сравнению с украинским кризисом.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предположил, что Трамп сможет помочь урегулировать конфликт на Украине, в отличие от предыдущих американских властей, которые «кормили бога войны». Он также назвал республиканца политиком, который доказал окружающим свой талант.