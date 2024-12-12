СВР: юристы НАТО опасаются, что РФ обвинит Запад в участии в конфликте

Юристы Североатлантического альянса опасаются, что Россия обвинит Запад в осуществлении вооруженной агрессии против нее после ударов ВСУ дальнобойным оружием вглубь РФ. Такая информация появилась у Службы внешней разведки (СВР), сообщило РИА «Новости» .

По данным спецслужбы, заявления России об участии США, Британии и Франции в атаках на российские регионы вызвали тревогу в штаб-квартире альянса.

«Такие обвинения, которые будут подкреплены серьезной доказательной базой, с пониманием воспримут в странах Глобального Юга», — заявили в СВР.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с НАТО о гарантиях безопасности лишь для части территорий Украины. Также президент отметил, что не намерен вовлекать в конфликт военных альянса.