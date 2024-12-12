«Дала леща и ушла». Мать одной из напавших на девочку в Котельниках раскрыла детали ссоры

Мать одной из напавших на школьницу в Котельниках ударила ее за оскорбления

Девочки-подростки до потери сознания избили сверстницу в школьном туалете в Котельниках. Мать одной из нападавших рассказала 360.ru, что дочь заступилась за нее. По словам женщины, пострадавшая девочка оскорбляла ее и пускала слухи, будто она женщина легкого поведения.

«А я болею онкологией. Как ребенок должен [поступить], видя, как мать мучается, а ее по всей школе оскорбляют? Я ее [дочь] не оправдываю. Она просто дала, по-русски говоря, леща и ушла», — рассказала собеседница 360.ru.

Мать призналась, что не знает, почему ее дочь вообще связалась с компанией девочек-подростков, которые напали на другую ученицу. По словам женщины, ее ребенок ничего не собирался делать, но подруги поставили ее перед фактом: «Дай леща, ты же хотела с ней поговорить». Собеседница 360.ru добавила, что очень переживает из-за произошедшей ситуации, а волноваться из-за заболевания ей нельзя.

Ранее мать пострадавшей девочки Нина рассказала, что ее дочь получила сотрясение мозга и внутричерепные травмы. По ее словам, напавшие подростки держат в страхе всю школу, и ее ребенок — не единственная их жертва.