Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

Зампредседатель Совета безопасности Дмитрий Медведев передал главе Китая Си Цзиньпину личное послание от президента Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза находится в КНР с двухдневным визитом. Си Цзиньпин на встрече призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине и не подливать масла в огонь, ради чего пообещал продолжить сотрудничать с мировым сообществом.

Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, которые могут послужить примером для других стран. Он охарактеризовал сотрудничество двух стран как равноправное и неконъюнктурное.