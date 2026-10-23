Активность лис в Москве повысилась из-за подготовки животных к брачному периоду

Москвичи стали чаще встречать лис в последнее время из-за подготовки животных к брачному периоду. Звери потеряли прежнюю осторожность, стали больше лаять и визжать. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в беседе с ТАСС .

«В настоящее время у лисиц идет подготовка к периоду гона (брачный период), что и объясняет участившиеся встречи с ними в городе», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, во время подготовки животные особенно активны — они заметно расширяют свои участки и маршруты передвижения, чаще издают характерные звуки и теряют осторожность в городе и около людей.

В первую очередь сейчас лисы фокусируют внимание на поиске партнера, поэтому не реагируют на людей. Подобное поведение носит временный характер и не говорит об утрате инстинктов или агрессии.

Ранее зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар предупредил о лисах, живущих в Москве внутри МКАД.