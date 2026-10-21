Биолог Глазков предупредил об опасности заражения бешенством от лис

При встрече с лисой нельзя приближаться к животному и подкармливать его, чтобы не заразиться бешенством. Об этом «Абзацу» сообщил биолог Павел Глазков.

«Некоторые люди начинают подкармливать лисиц или лисят, чего делать ни в коем случае нельзя, потому что они могут быть переносчиками такого смертельно опасного заболевания, как бешенство, а также стригущего лишая и ряда других болезней, которые они могут передать человеку», — сказал он.

По словам Глазкова, заразиться можно не только через укус, но и через ослюнение: лисице достаточно облизать человека. При встрече с животным нужно спокойно уходить, а если оно проявляет настойчивость и идет следом — отпугнуть, пишет KP.RU.

Ранее KP.RU сообщил, что в России участились случаи выявления бешенства у животных.