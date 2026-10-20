Зоолог Кречмар предупредил о лисах, которые живут в Москве внутри МКАД

Лисы уже обитают в Москве внутри МКАД и могут постепенно привыкнуть к людям. Об этом Life.ru рассказал зоолог, кандидат биологических наук Михаил Кречмар.

Зоолог сообщил, что внутри МКАД в Москве живут как минимум две семьи лис. По его словам, хищники находят пищу в отходах и охотятся на грызунов, но попадаются на глаза редко из-за ночной активности.

Ученый не ждет, что лисы станут такими же частыми, как голуби, но их может стать много, как крыс. При этом он не рассчитывает, что хищники избавят города от грызунов. Кречмар предупредил о рисках распространения бешенства и отметил, что быстрого биологического обособления городской лисы от лесной не произойдет — для этого потребуются тысячелетия.