Свыше 60 БПЛА сбили над Ленобластью, один дрон повредил опору ЛЭП

Более 60 беспилотников уничтожили в Ленинградской области за сутки. Об этом в своем в телеграм-канале заявил губернатор Александр Дрозденко.

«Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле ведется тушение сухой травы», — отметил глава региона.

Силы ПВО продолжают отражение беспилотной атаки.

Ранее пресс-служба аэропорта Пулково сообщила, что из-за введенных ограничений более 50 рейсов задержали. В терминале сохранили спокойную обстановку, ожидающим посадки пассажирам предоставили дополнительные места. Как отмечал представитель Росавиации Артем Кореняко, эти меры нужны для обеспечения безопасности.

В Минобороны сообщили, что за минувшую ночь над Россией сбили 249 украинских БПЛА. Дроны уничтожили над Азовским морем, Подмосковьем, Тульской, Тверской, Смоленской, Псковской, Новгородской областями.