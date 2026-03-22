Рейс авиакомпании «Россия» из Минвод экстренно сел в Пулкове

Рейс авиакомпании «Россия», летевший из Минеральных Вод в Санкт-Петербург благополучно сел в Пулково. Об этом сообщила пресс-служба администрации воздушной гавани.

Ранее самолет запросил посадку из-за низкого уровня топлива. Сигнал тревоги поступил незадолго до предполагаемой посадки. В Пулкове самолет приняли, несмотря на объявленные ранее ограничения. Борт сел в 20:15 по московскому времени.

За вечер воскресенья в Пулкове дважды объявляли ограничения на вылет и прием самолетов. Такие меры принимали для обеспечения безопасности полетов — в Ленинградской области силы ПВО работали по атакующим украинским беспилотникам.

На 22:30 ракетчики сбили 10 вражеских дронов, сообщил в телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

За два часа, с 18:00 до 20:00, над территорией России уничтожили 60 украинских БПЛА. Основной удар ВСУ нацелили на Брянскую область, где сбили 33 аппарата.