В Пулкове отменили 30 рейсов из-за временных ограничений

Аэропорт Пулково отменил 30 рейсов из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом.

По данным оператора Пулкова, на 00:00 по московскому времени на запасные аэродромы ушло 28 бортов, задержано на вылет на более двух часов — 34 рейса. Также из-за ограничений отменили вылет 30 самолетов.

«Также в настоящее время в целях комфортного пребывания пассажиров в зоне ожидания ограничивается регистрация на рейсы внутренних линий», — добавили в сообщении.

Ограничения вводили в Пулкове дважды за вечер. Несмотря на меры безопасности, аэропорт принял борт из Минеральных Вод, который запросил экстренную посадку из-за низкого уровня топлива. Самолет благополучно приземлился.