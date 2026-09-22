Юрист Жорин отметил, что задолженность по алиментам не станет гарантированным поводом для отказа в кредите

Центробанк предложил новый механизм оценки платежеспособности граждан при оформлении ипотеки или автокредита. В будущем при рассмотрении заявок банки смогут учитывать не только классические займы и кредиты, но и долги по жилищно-коммунальным услугам, алиментам и другим имущественным взысканиям. По словам юриста Сергея Жорина, наличие задолженности по алиментам не станет гарантированным поводом для отказа в выдаче кредита, пишет Life.ru .

Однако банки получат возможность сопоставлять доходы гражданина со всеми его официальными долгами и принимать решение о выдаче кредита на основе общей картины, добавил «ФедералПресс».

Эксперт подчеркнул, что предложенный Центробанком механизм не предполагает автоматического стоп-листа для граждан с алиментными долгами. Вместо этого банки смогут пропорционально уменьшить максимальный лимит заемных средств или принять решение о полном отказе в выдаче кредита.

Сергей Жорин назвал принцип учета судебных задолженностей справедливым, так как игнорирование официально взыскиваемых сумм при анализе финансового состояния заемщика выглядит нелогичным.