Большинство россиян любят холодец, а 64% считают его полезным для здоровья. Такие результаты показало исследование аналитического центра НАФИ и производителя «Степанов», сообщает Газета.ru .

Сильную любовь к холодцу выразили 46% участников опроса, еще 38% ответили, что скорее любят это блюдо. Мужчины чаще женщин считают холодец полезным: 67% против 60%.

В 2026 году 53% россиян назвали свое питание здоровым или преимущественно здоровым — на 9 процентных пунктов больше, чем годом ранее. В 2024 году показатель составлял 54%. Доля тех, кто считает рацион нездоровым, за год снизилась с 46% до 35%.

Доплачивать за качественные продукты готовы 65% опрошенных. Свои знания о здоровом питании 56% оценили как хорошие или удовлетворительные, почти 39% признали, что знают мало или почти ничего, передает «Москва 24».

Нутрициолог Вероника Сычкова назвала холодец источником коллагена, полезного для кожи, суставов и соединительных тканей. Она посоветовала сочетать его с продуктами, богатыми витамином C.