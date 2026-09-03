В России количество поступивших в вузы превысило миллион человек

Количество поступивших на платные и бюджетные места в вузы в России в 2026 году превысило миллион человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Ведомство предоставило данные для приемной кампании 2026 года. На программы бакалавриата зачислили более 618 тысяч человек, на специалитет — свыше 171 тысячи человек, на магистратуру — более 189 тысяч человек.

«Приемная кампания 2026 года завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру завершится не позднее 30 ноября», — отметили в Министерстве образования.

В Сети появилась информация, что в педагогических вузах России наблюдается серьезный недобор студентов. Якобы остались незаполненными шесть тысяч бюджетных мест. Информация оказалась недостоверной, основанной на статье, в которой речь шла о дополнительном наборе.