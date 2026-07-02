Нейросети лишили студентов-юристов привычных дипломных работ

РУДН в Сочи: юристы будут защищать диплом устно из-за нейросетей

Сочинский институт РУДН заменил письменные выпускные работы для будущих юристов устной проверкой навыков из-за распространения искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба вуза в телеграм-канале .

Новый порядок коснется студентов бакалавриата направления «Юриспруденция» наборов 2024–2026 годов. Решение принял ученый совет института. В вузе сослались на позицию Минобрнауки России о том, что развитие нейросетей меняет смысл традиционных дипломных работ.

«Отказ от ВКР — это не „облегчение участи“ студентов. Это повышение планки. Мы оцениваем истинный профессионализм студентов», — сказано в сообщении.

В институте отметили, что ИИ уже научился анализировать судебную практику, выстраивать правовую позицию и готовить тексты. Поэтому письменная работа перестала надежно показывать уровень подготовки выпускника.

Ранее исследования показали, что около 85% студентов используют ИИ для учебы и повышения собственной продуктивности.