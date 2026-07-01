Около 85% студентов используют ИИ для учебы и повышения продуктивности

Около 85% студентов используют искусственный интеллект (ИИ) для повышения продуктивности в учебе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование VK Education, в котором приняли участие более тысячи человек от 18 до 25 лет.

Главным технологическим помощником респонденты назвали ИИ-инструменты. Самым популярным ритуалом для настроя на учебу оказалась организация рабочего пространства — так делают больше половины опрошенных. Также выяснилось, что 39% студентов могут заниматься часами, если увлечены предметом, 36% выдерживают без перерыва 30-60 минут, 19% — полтора-два часа.

Среди методов тайм-менеджмента наибольший интерес вызывает «Швейцарский сыр» — разбивка больших задач на мелкие шаги. Основные инструменты планирования — заметки в телефоне и память.

Ключевым источником мотивации 76% учащихся назвали связь учебы с будущей карьерой. Вдохновляют примеры успеха 38% опрошенных, поддержка семьи важна для 28%, страх отчисления — для 25%. Только 2% респондентов полностью устраивает текущий подход к учебе.

Ранее психолог предупредила о рисках использования ИИ в образовании.