Педагог Решетов заявил, что сторонние кружки можно зачесть за внеурочную деятельность

Занятия в спортивных секциях, музыкальных или художественных школах могут быть засчитаны ребенку как внеурочная деятельность. Об этом сообщил РИАМО кандидат педагогических наук, доцент и психолог Павел Решетов.

По словам эксперта, действующее законодательство позволяет школьникам осваивать внеурочную программу вне стен образовательного учреждения по согласованию со школой. При этом дети и родители вправе отказаться от кружка или факультатива, если он им не подходит, отметили KP.RU.

Решетов напомнил, что внеурочная нагрузка рассчитывается отдельно от основных уроков и может занимать не более 10 часов в неделю. Кроме того, согласно санитарным правилам, между школьными занятиями и внеурочной деятельностью обязателен перерыв минимум 20-30 минут.