Глава СПЧ Фадеев призвал вернуть в школы экзамены по всем ключевым предметам

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил за возвращение в российских школах экзаменов по всем ключевым предметам, помимо трех, которые сдаются в рамках ЕГЭ. Об этом он заявил в интервью RT .

Фадеев раскритиковал идею ограничить школьную программу тремя предметами для сдачи ЕГЭ.

«Это же абсурд. Образование же не в этом заключается. Образование — это формирование мировоззрения, естественно-научного, гуманитарного», — подчеркнул он.

По его мнению, подросткам необходимо осваивать географию, историю, литературу, физику и химию на базовом уровне, и по этим предметам следует вернуть экзамены. При этом Фадеев заявил о необходимости сокращения самих курсов, чтобы избежать перегрузки школьников.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в ЕГЭ-2027 не планируется серьезных изменений и усложнений.