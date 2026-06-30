ЕГЭ-2026 прошел без утечек

Кравцов: ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме и без нарушений

Единый государственный экзамен во всех регионах России состоялся в штатном режиме, утечек материалов не зафиксировали. Об этом на брифинге заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Основной период ЕГЭ прошел в штатном режиме, на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений», — подчеркнул он.

Глава Минпросвещения добавил, что по итогам Единого государственного экзамена 100 баллов по предмету получили 8759 выпускников, еще 933 набрали 200 баллов за два предмета, 76 — 300 баллов за три предмета, восемь — 400 баллов за четыре предмета.

«Одна выпускница набрала 500 баллов», — заключил Кравцов.

В 2027 году проведение ЕГЭ отменять не станут, подчеркивал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, испытания выпускников пройдут без серьезных изменений, если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, подобного пандемии коронавируса.