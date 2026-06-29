Выпускник из Реутова получил 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике

Иван Канаев, выпускник реутовского лицея, добился выдающегося результата — он получил 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Как он сам признается, успех пришел благодаря самодисциплине и упорству.

К этому результату Иван шел полтора года — с середины десятого класса. На экзамене ему показалось, что вариант сложный, но по ходу решения стало ясно: задачи решаемы. Самое большое волнение пришло в финале, когда ответы на все вопросы были найдены и оставалось только не допустить ошибки в вычислениях.

Математику Иван любит с пятого класса. Он говорит, что его привлекает абсолютная точность: здесь нет полутонов, только правильный или неправильный ответ. Свой интерес к предмету он во многом связывает с учителем Марией Дмитриевной Ковальчук, которая ведет его с шестого класса. Именно она помогла сохранить любовь к математике на долгие годы.

Параллельно парень увлекается физикой и информатикой — дисциплинами, которые тесно связаны с его будущей специальностью. С направлением Иван определился давно: прикладная математика и информатика. С профессией пока сложнее — рассматривает варианты от аналитика данных до программиста. Вузы выбрал серьезные: Московский энергетический институт, «Бауманку» и МГУ. «Пойду туда, куда сердце скажет», — говорит он.

Учитель математики Мария Дмитриевна признается: увидев баллы, она испытала огромную радость и гордость. Педагог отметила, что Ваня способный и схватывает материал легко, это видно с шестого класса. Но главное — его упорный труд и настрой на максимум. Этот 100-балльный результат стал первым в ее карьере.