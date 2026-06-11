Рособрнадзор исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не станут отменять в 2027 году. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что испытания пройдут без серьезных изменений.

«Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковиду», — отметил Музаев.

Глава Рособрнадзора также напомнил, что экзамены проводились даже во время пандемии.

ЕГЭ стартовал в России в июне в штатном режиме. В Минпросвещения подтвердили, что все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают согласно графику.

Эксперты Минздрава посоветовали абитуриентам повторять материалы вслух или переписывать их на память. Также они рекомендовали спать не менее 7-8 часов, чтобы лучше усваивать информацию.

По их словам, лучше всего работать по схеме, когда материал повторяется через 20 минут после первого изучения, затем через 6–8 часов и еще раз через сутки.