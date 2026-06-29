Школьница из Волгограда получила 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам

В Волгограде выпускница Светлана Овечкина получила 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона

«Выпускница лицея № 3 Волгограда набрала 400 баллов, получив по 100 баллов за русский язык, профильную математику, информатику и физику», — отметили в администрации.

Это первый 400-балльный результат в истории Волгоградской области. По 200 баллов на ЕГЭ получили еще три выпускника региона. Всего в 2026 году в области зафиксировали 74 стобалльных результата.

Основной период ЕГЭ проходит с 1 июня по 9 июля. В экзаменационной кампании принимают участие 9,6 тысячи выпускников 11-х классов региона.

Ранее выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова сдала пять экзаменов на ЕГЭ на максимальные 500 баллов: русский язык, профильную математику, информатику, физику и химию.