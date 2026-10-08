Студенты Марий Эл смогут получать более 26 тысяч рублей в месяц

Студенты вузов Марий Эл смогут претендовать на новую стипендию Президентского фонда природы. Ее будут выплачивать с ноября по август следующего года — 30 тыс. рублей ежемесячно, после удержания налога на руки остается 26,1 тыс. рублей, пишет ИА МариМедиа .

Кандидатами могут стать молодые люди с идеями в области развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Направления не ограничены: это могут быть как исследовательские и практические проекты, так и просветительские инициативы. Главное требование — работа должна быть связана с конкретной природной территорией.

Заявки принимаются на портале заповеднаястипендия.рф до 12 октября.

Ранее в Марий Эл открыли первый профильный класс в сфере радиоэлектроники.