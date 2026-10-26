В Китае ученые нашли останки птицы юрского периода с чертами динозавра

Китайские исследователи обнаружили в юго-восточной провинции Фуцзянь останки птицы, жившей ориентировочно 150 миллионов лет назад. Об этом со ссылкой на журнал Nature сообщил сайт Zvezdanews.ru .

Авторами находки стали сотрудники Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии КАН вместе с местными геологами. Ископаемое существо эпохи поздней юры сочетало черты разных групп: птичье строение таза и задних лап, а также зазубренные зубы и изогнутый коготь хищных динозавров.

Из-за чересчур коротких передних конечностей животное не умело летать. По оценке специалистов, открытие доказывает широкое разнообразие фауны на начальных стадиях птичьей эволюции.