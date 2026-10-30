Исследователи из Нидерландского института нейронаук нашли клетки, помогающие сохранять память при Альцгеймере

Исследователи из Нидерландского института нейронаук выяснили, почему у некоторых людей болезнь Альцгеймера не переходит в деменцию. Они обнаружили отличия в работе незрелых нервных клеток у тех, кто сохранял ясную память и мышление несмотря на изменения в мозге. Результаты опубликованы в журнале Cell Stem Cell .

При Альцгеймере симптомы проявляются неодинаково. У части людей после смерти находят характерные повреждения мозга, хотя при жизни слабоумие у них так и не развилось. Такую сохранность умственных функций называют когнитивной устойчивостью, пишет MK.RU.

Исследователи сравнили образцы гиппокампа из Нидерландского банка мозга. В работу вошли три группы: люди без признаков болезни, пациенты с деменцией на фоне Альцгеймера и люди с повреждениями мозга, которые не потеряли память и мышление.

Проанализировав активность генов и применив вычислительные методы, команда нашла редкие клетки, похожие на незрелые нейроны. Они встретились во всех трех группах, в том числе у людей, чей средний возраст превышал 80 лет.

Ученые ожидали, что у устойчивых к деменции участников таких клеток будет заметно больше. Однако разница в количестве оказалась меньше, чем предполагали. Зато отличия проявились в молекулярных процессах. У устойчивых людей активнее шли механизмы, помогающие клеткам выживать и реагировать на повреждения, а признаки воспаления и отмирания проявлялись слабее.