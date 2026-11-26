Специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) разработали недорогой способ определения синтетических пищевых красителей в безалкогольных напитках. Результаты исследования опубликовал журнал «Заводская лаборатория. Диагностика материалов» .

Новая методика основана на применении магнитных наночастиц магнетита, спектрофотометрии и математической обработки данных. Наночастицы захватывают красители, после чего их отделяют обычным магнитом, смывают щелочным раствором и замеряют спектр поглощения.

Заведующая кафедрой аналитической химии и химической экологии СГУ Татьяна Русанова отметила, что алгоритм PLS-2 точно разделяет сигналы от разных добавок в сложных смесях.

Метод не требует дорогостоящего хроматографического оборудования и может применяться в региональных лабораториях и на небольших предприятиях.

Ранее российские учены приступили к разработке CAR-T-клеточной терапии против опухолей.