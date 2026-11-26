В Байкале и реке Ангаре присутствуют цианобактерии, которые выделяют в воду опасные токсины, поражающие печень и парализующие нервную систему людей и животных. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Лимнологического института СО РАН.

«Речь о микроцистинах и сакситоксинах. Первые при попадании в организм человека или животного могут вызвать отравление и поражение печени, а вторые — это нейротропные яды», — рассказала газете заведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых.

Воздействие нейротоксинов грозит параличом и даже гибелью организма. В прибрежных зонах, где отдыхают люди, концентрация токсинов в воде может превышать допустимые нормы.

В августе этого года на Байкале перевернулась лодка, катавшая туристов на надувном «диване».